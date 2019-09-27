İşitme engelli güreşçiler gözünü Avrupa’ya dikti

BUGÜN NELER OLDU

ÇALIŞMALARINA start veren Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş takımı, ilk olarak Niğde, ardından da Kızılcahamam'da düzenlenecek olan kamp süreçlerini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.Mayıs ayında Mersin'de düzenlenen şampiyonada yıldızlar, genç ve büyükler kategorisinde şampiyonluğa ulaştıklarını ayrıca takım olarak da Türkiye şampiyonluğunu kazandıklarının altını çizen antrenör İlhan Çıtak ise takımın Avrupa şampiyonu olması için de mücadele edeceklerini belirtti. Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı'ndayer alıyor.