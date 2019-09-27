İşitme engelli güreşçiler gözünü Avrupa’ya dikti

ÇALIŞMALARINA start veren Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş takımı, ilk olarak Niğde, ardından da Kızılcahamam'da düzenlenecek olan kamp süreçlerini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Takım antrenörleri İlhan Çıtak ve Mesut Zehir, sporcuların oldukça yoğun bir şekilde şampiyonaya hazırlandığını söyledi.
Mayıs ayında Mersin'de düzenlenen şampiyonada yıldızlar, genç ve büyükler kategorisinde şampiyonluğa ulaştıklarını ayrıca takım olarak da Türkiye şampiyonluğunu kazandıklarının altını çizen antrenör İlhan Çıtak ise takımın Avrupa şampiyonu olması için de mücadele edeceklerini belirtti. Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı'nda Tolga Şimşek, Bayram Aksu, Celal Koçak, Kadir Mert Türkmen, Yunus Emre Dinlemez, Bayram Aksal, Hakan Sakat ve Muhammet Doğan
yer alıyor.