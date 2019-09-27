Sanatın nostaljisi Milli Kütüphane’de

BUGÜN NELER OLDU

TAŞ plaklardan reklam, film, opera ve bale afişlerine, eski kartpostal ve takvimlerden yağlı boya tablolara, özel gün davetiyelerinden eski TRT yapımlarına kadar birçok materyalin yer aldığı Milli Kütüphane koleksiyonu, adeta milli arşiv olma özelliği taşıyor. Koleksiyonun en dikkat çekici öğeleri arasında 5 bini aşkın taş plak yer alıyor. En eskisi 1928 yılına ait olan ve İngilizce iki şarkı içeren taş plaklar arasında Zeki Müren, Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gibi Türk musikisinin klasikleşmiş isimlerinin yanı sıra Nate King Cole ve Tony Martin'in plakları bulunuyor. Reklam, opera, tiyatro ve film afişleri de koleksiyonun önemli parçalarını oluştururken, ilk renkli Türk filmi "Halıcı Kız"ın orijinal afişi dikkati çekiyor. Hayali Ali'nin 280'e yakın tasvirinden oluşan özel koleksiyonu da koruması altında bulunuyor. Koleksiyonda, Pierre Loti'nin İstanbul'dan yazdığı mektuplar, çeşitli haritalar, özel gün davetiyeleri, Türk tarihinin önemli anlarına ilişkin yazılı belgeler, yağlı boya tablolar, kartpostallar ve takvimler de yer alıyor.