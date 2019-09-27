Seğmenler Parkı’nda 323 kilo çöp toplandı

BUGÜN NELER OLDU

SEĞMENLER Parkı'nda bir günde cam şişeden plastik ambalaja ve sigara izmaritine kadar çok sayıda atığı toplayan gönüllüler toplamda; 323 kilogram atık toplayarak, çevre temizliği gerçekleştirdi. Lise öğrencisi Metehan Selim İpek, "Parkı okulca temizlemek için geldik. Her yerde sigara izmaritleri, cam şişeler ve plastikler var. El birliğiyle toplamaya çalışıyoruz. Tüm insanları çevreyi temiz tutmaya davet ediyorum" dedi. Birbirinden renkli aktiviteler ve eğlenceli yarışmaların da yer aldığı temizlik etkinliğine katılanlardan Sena Yüksel ise şöyle konuştu: "Biz insanlar bu çevrede nefes alıyoruz çevre de bizimle nefes alıyor. Çevreyi temiz tutarsak o derece rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamış oluruz. Her yerde çöp kutusu var ancak insanlar çöplerini yerlere atıyor ."