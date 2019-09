Yeni araç filosuyla ilçe turu

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Belediyesi'nin araç filosuna kattığı 93 yeni aracın tanıtım turuna katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurumsal kapasiteyi artırarak altyapımızı sağlamlaştırmak bizim kaliteli hizmetimizin temel anahtarıdır. Keçiören bildiğiniz gibi Türkiye`nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor, biz de ilçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Daha temiz, daha hızlı ve daha nitelikli hizmet için aldığımız 93 yeni aracımız Keçiören'imize hayırlı olsun" dedi.Altınok, "50 milyonluk araç filomuzu Keçiören'imize kazandırdık. Artık çöp toplama işini belediye olarak biz yapacağız. Eskiden 6 milyon para ödediğimiz bu hizmetten 3 milyon tasarruf sağlayacak, böylece yeni hizmet ve yatırımlara da bütçe ayırmış olacağız. Daha iyi, daha yeşil, daha temiz, daha güzel, daha güvenli, hizmet kalitesi daha yüksek bir Keçiören için yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.Altınok, şoförlere de, "Bu araçlarda bir milyonun hakkı var, kendi aracınızı kullanırken gösterdiğiniz ihtimamdan daha fazla özen gösterin, dikkatli sürün, hızdan kaçının, kurallara uyun, can her şeyden değerli, bunlar beytülmaldir" sözleriyle uyarılarda bulundu.Başkan alınan TIR'lardan birini kullanarak, 10 semi - treyler, 9 TIR, 5 cenaze aracı, 9 adet transit kamyonet, 1 transit panelvan, 44 çöp kamyonu, 4 arazöz, 1 vidanjör, 8 adet süpürge aracı, 1 sepetli kamyonet, 1 adet de kayar kasa araç toplam da 93 araçlık konvoyla birlikte mini bir şehir turu attı.