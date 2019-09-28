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Ankaralı işadamı ’da dünya evine girdi

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Ankaralı işadamı Ali Tezdiğ Batman’da dünya evine girdi
ANKARA Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Genel Sekreteri Ali Tezdiğ, memleketi Batman'da düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını Susurluk Cumhuriyet Savcısı Melis Kılıç ile birleştirdi. Düğün törenine, Merkez Valisi Kemal Cirit'in yanı sıra Siyaset, bürokrat, iş dünyası ile Tezdiği ve Kılıç ailelerinin akrabaları katıldı. Genç işadamını bu mutlu gününde Ankaralı iş insanları da yalnız bırakmadı. Davetlilerle yakından ilgilenen Tezdiği ve Kılıç aileleri, misafirlerini kapıda karşıladı. Genç çiftin nikâhını Batman İl Müftüsü Turgut Erhan kıyarken çiftin şahitliğini ise Vali Cirit ve eski Milletvekili Faris Özdemir yaptı.
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Ankaralı işadamı Ali Tezdiğ Batman’da dünya evine girdi
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