‘Baha Tekin’ unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Badminton Federasyonu, 4 ay önce hayatını kaybeden veteran badminton sporcusu ve aynı zamanda Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Baha Tekin anısına badminton turnuvası düzenliyor. Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde bugün ve yarın düzenlenecek turnuvaya; 70 veteran badminton sporcusu katılacak. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Baha arkadaşımız 27 Mayıs 2019'da aramızdan ayrıldı. Hem Baha arkadaşımızı anmak hem de Türk badmintonuna 25 yıllık süreçte emek veren camiadaki arkadaşlarımızı kendi imkanları ile de olsa bir araya getirmek amacıyla veteranlar turnuvası düzenledik" şeklinde konuştu.