ANKARA 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklarla Eylül Yağlıkara'nın ailesi, taraf avukatları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda izleyeci katıldı. Mahkeme Başkanı'nın dava dosyasına gelen evrakları okumasından sonra buna ilişkin taraflara söz verdi. Tanıkların soruşturma aşamasındaki beyanlarıyla mahkeme huzurundaki ifadeleri arasında çelişki olduğunu öne süren sanık Uğur Koçyiğit, suçun üzerine atılmak istendiğini iddia etti. Uzun süre tutuklu kaldığını belirten Koçyiğit, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini istedi.

'BİZİM ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Yağlıkara ailesinin avukatı ise sanık Huriye Koçyiğit'in "çocuğu kasten öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığını, ağır ceza gerektiren bu duruma rağmen sanığın tutuksuz yargılandığını ve bu durumun kamu vicdanını yaraladığını belirterek sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme sanık Huriye Koçyiğit'in tutuklanmasına ilişkin talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrasında izleyecilerin sanıklara, tepki göstermesinden dolayı salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Ankara Adliyesi önünde toplanan siyasi temsilciler ve STK temsilcileri aileye destek de bulundu.Dava öncesi açıklama yapan Baba İbrahim Yağlıkara, "Buradaki herkes, bizim yanımızda oldular, bizi yalnız bırakmadılar. Bizim yavrumuz büyümeden, yaşamına son verdi caniler. Başka çocuklar da böyle ölmesin parklarda oynasınlar. Bizim acımız çok büyük. Başka ailelerde yanmasın" diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN TEK YÜREK

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan ise şöyle konuştu: "Türkiye'nin en ağır, en vahşi cinayetlerinden biri olan Eylül Yağlıkara'nın davasındayız. Bugün, birlik ve beraberlik içerisinde tüm siyasi partilerden temsilcilerle çocuğumuz için tek yürek olduk. Biz, Türkiye Cumhuriyetinde bulunan her yerde çocuklar için tek yürek olacağız. Bu davada sürecin uzamasını istemiyoruz. İstismarcının annesinin de tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Çocuklar incitilmesin. Parklarda oynayabilsin. Okusunlar, mutlu olsunlar, ölmesinler diye biz bu mücadeleye başladık. İbrahim bey ve eşi, 18 ay boyunca adaletin gelmesi için beklediler. Biz vatanımızı, istismarcılara, katillere, cehennem edeceğiz."