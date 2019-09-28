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Başkent’te binicilik coşkusu

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Başkent’te binicilik coşkusu
2019 Türkiye Binicilik Şampiyonası Özel Unvan kupaları start aldı. Türkiye Binicilik Federasyonu'ndan organizasyon hakkında yapılan açıklamaya göre, Başkent Binicilik Kulübündeki organizasyonda 16 kulüpten 140 at parkura çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Genel Kurmay Başkanlığı kupalarının da koşulacağı şampiyonada biniciler Sencer Can, Sencer Horasan, Kaan Kızılkaplan, Oğuz Dalmış, Orhan Koşar, Uğur Yılmaz, Hasan Şentürk, Özge İçkale, Ömer Çetin, Hulki Karagülle ve Taha Yedikardeş izleyenlere performanslarını sergileyecek.
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Başkent’te binicilik coşkusu
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