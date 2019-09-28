‘Bir Derdimiz Var’ oyunu

BUGÜN NELER OLDU

işitme engelliİlkemiz Özel Eğitimve RehabilitasyonMerkeziöğrencisi 12-18yaş grubu gençler,içlerinde ki enerjiyive dinamizmisahnelere taşıyarak,sosyal hayattabiz de varız mesajı veriyor. İlkemizÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziİşitme Engelliler Tiyatro Topluluğu'nun3 aylık emek dolu heyecanlı çalışmalarınınardından bugün Gençlik Parkı NecipFazıl Tiyatro Salonunda sahneleyeceği''Bir Derdimiz Var'' oyununda, toplumsalsorunlar gençlerin gözünden sahneyetaşınıyor. Oyun saat 17.00'de başlayacak.Yönetmen Doğukan Nazif Soykök. Oyuncular:Sefercan Kuzu, Çınar Çakır, YusufAziz Akdoğan, Efe Akyaz, Halilcan Bektaş,Enes Semalettin Karaibleroğlu, MünireElif Eldivan, Pelin Şahin, Feyza NurLaçinok, Buse Tıraş, İleyda Açıkel, BuseYılmaz Nisanur Atmaca.