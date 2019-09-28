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‘Bir Derdimiz Var’ oyunu

Giriş Tarihi: 28.9.2019
‘Bir Derdimiz Var’ oyunu
DOĞUŞTAN işitme engelli İlkemiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi 12-18 yaş grubu gençler, içlerinde ki enerjiyi ve dinamizmi sahnelere taşıyarak, sosyal hayatta biz de varız mesajı veriyor. İlkemiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İşitme Engelliler Tiyatro Topluluğu'nun 3 aylık emek dolu heyecanlı çalışmalarının ardından bugün Gençlik Parkı Necip Fazıl Tiyatro Salonunda sahneleyeceği ''Bir Derdimiz Var'' oyununda, toplumsal sorunlar gençlerin gözünden sahneye taşınıyor. Oyun saat 17.00'de başlayacak. Yönetmen Doğukan Nazif Soykök. Oyuncular :Sefercan Kuzu, Çınar Çakır, Yusuf Aziz Akdoğan, Efe Akyaz, Halilcan Bektaş, Enes Semalettin Karaibleroğlu, Münire Elif Eldivan, Pelin Şahin, Feyza Nur Laçinok, Buse Tıraş, İleyda Açıkel, Buse Yılmaz Nisanur Atmaca.
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‘Bir Derdimiz Var’ oyunu
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