‘Bir Derdimiz Var’ oyunu

DOĞUŞTAN
işitme engelli
İlkemiz Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon
Merkezi
öğrencisi 12-18
yaş grubu gençler,
içlerinde ki enerjiyi
ve dinamizmi
sahnelere taşıyarak,
sosyal hayatta
biz de varız mesajı veriyor. İlkemiz
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
İşitme Engelliler Tiyatro Topluluğu'nun
3 aylık emek dolu heyecanlı çalışmalarının
ardından bugün Gençlik Parkı Necip
Fazıl Tiyatro Salonunda sahneleyeceği
''Bir Derdimiz Var'' oyununda, toplumsal
sorunlar gençlerin gözünden sahneye
taşınıyor. Oyun saat 17.00'de başlayacak.
Yönetmen Doğukan Nazif Soykök. Oyuncular
:Sefercan Kuzu, Çınar Çakır, Yusuf
Aziz Akdoğan, Efe Akyaz, Halilcan Bektaş,
Enes Semalettin Karaibleroğlu, Münire
Elif Eldivan, Pelin Şahin, Feyza Nur
Laçinok, Buse Tıraş, İleyda Açıkel, Buse
Yılmaz Nisanur Atmaca.