Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > En tatlı festival

En

Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, ’ta başladı

Giriş Tarihi: 28.9.2019
En tatlı festival
Festivalde, yerel firmaların yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın da yer aldığı farklı illerden gelen tatlı ve dondurma firmaları stant açtı. Zirve Fuarcılık ortağı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, festivale büyük katılım beklediklerini söyledi. Festivalin açılış gününde ziyaretçilere, 80 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı ve 8 kilo Gaziantep fıstığından yapılan ve dünyanın en büyüğü olduğu ifade edilen 2 bin 500 kişilik künefe ikram edildi. Festival, 29 Eylül'de sona erecek. Başkentte ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Ankara gibi birçok ilden gelen tatlı ve dondurma firmalarının stant açtığı Altınpark'taki festivale, çocuklar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En tatlı festival
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN