Engelsiz Keçiören için çalışıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ENGELLILERE yönelik çalışmalarıyla örnek olduklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Keçiören'i engelsiz yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" mesajı verdi. Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelli Danışma Merkezi tarafından organize edilen gezi ile engelliler ve aileleri tarihi mekanlar, camiler, hanlar ve müzeler ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiler. Ankara Kalesini gezerken Ankara tarihi hakkında da bilgi sahibi olan engelliler, hayata katılmalarına ve birlikte vakit geçirerek sosyalleşmelerine destek olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür ederken, "Bizleri dört duvar arasından çıkaran efsane Başkanı çok seviyoruz" ifadesini kullandılar.