Etnospor’da pato heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda 4'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nde tüm vatandaşları davet etti. "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla bu sene yola çıktıklarını belirten Kazancı, "Arjantin'in geleneksel oyunu olan Pato oyununu Türkiye'de halkımıza sunmuş olacağız. Pato at üstünde oynanan, kaleleri dikey çember şeklinde dikili, at üzerinde topu kapıp, çembere topu atmaya çalışıyorsunuz" İfadelerini kullandı.