G.birliği ile duygusal bağım var

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 6. haftasında oynanacak Başkent derbisi öncesinde gözler iki takımda da görev yapan isimlere çevrildi.Yıllarca G.Birliği forması giyen Hırvat stoper, kendisi için çok özel bir karşılaşma olacağını söyledi. İki takımın da ligdeki durumları nedeniyle bu maçın öneminin daha da arttığını vurgulayan Kulusiç, "Hem Ankaragücü, hem de Gençlerbirliği için önemli bir maç. Özellikle şehrin ve herkesin beklediği bir maç.Gençlerbirliği karşısında üç puan almak istiyorsak şayet Fenerbahçe maçında gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmak zorundayız. Ancak o şekilde üç puanı kazanabiliriz diye düşünüyorum.Onlar için de önemli bir maç. Ama biz tüm hazırlıklarımızı kazanmaya yönelik yapıyoruz. Biz ona göre hazırlanıyoruz.Gençlerbirliği'ne karşı duygusal bağım var. Tabii ki benim için çok duygu yüklü bir maç olacak.Orada kariyer yaptım. Oradaki insanları ve kulübü seviyorum.Üç puanı almak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.