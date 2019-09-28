G.birliği ile duygusal bağım var

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üper Lig'in 6. haftasında oynanacak Başkent derbisi öncesinde gözler iki takımda da görev yapan isimlere çevrildi. Geçen sezon Ankaragücü'nü çalıştıran Mustafa Kaplan bu yıl G.Birliği'nde görev yaparken sarı-lacivertlilerde ise Ante Kulusic var.
Yıllarca G.Birliği forması giyen Hırvat stoper, kendisi için çok özel bir karşılaşma olacağını söyledi. İki takımın da ligdeki durumları nedeniyle bu maçın öneminin daha da arttığını vurgulayan Kulusiç, "Hem Ankaragücü, hem de Gençlerbirliği için önemli bir maç. Özellikle şehrin ve herkesin beklediği bir maç. Umarım Gençlerbirliği karşısında iyi bir performans sergiler ve iyi bir sonuç alırız.
Gençlerbirliği karşısında üç puan almak istiyorsak şayet Fenerbahçe maçında gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmak zorundayız. Ancak o şekilde üç puanı kazanabiliriz diye düşünüyorum. Gençlerbirliği şu anda sadece 2 puana sahip.
Onlar için de önemli bir maç. Ama biz tüm hazırlıklarımızı kazanmaya yönelik yapıyoruz. Biz ona göre hazırlanıyoruz. Tüm hafta boyunca çok sıkı idman yapıyoruz.
Gençlerbirliği'ne karşı duygusal bağım var. Tabii ki benim için çok duygu yüklü bir maç olacak. Türkiye'ye geldiğimde Gençlerbirliği'nde oyunculuğa başladım.
Orada kariyer yaptım. Oradaki insanları ve kulübü seviyorum. Oraya tabii ki duygusal bir bağım var. Fakat biz maçı kazanmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık.
Üç puanı almak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.