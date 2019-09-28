İkinci rota Polatlı

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞLILARIN kültür gezileri devam ediyor. Geziler kapsamında ilk olarak Ankara'nın ilçelerinin gezileceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu sözünü de yerine getirdi. Altındağlılar, Çamlıdere'den sonra, şimdide Polatlı yollarına düştü. Polatlı gezisi kapsamında, Türk tarihi açısından bir dönüm noktası olan, 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği toprakları görme imkanı bulan Altındağlılar, Friglerin başkenti Gordion'a da ev sahipliği yapan Polatlı ilçesini yakından tanıyor. Gezi süresince tarihi ve milli havayı soluyan Altındağlılar, tarihin tozlu sayfalarında etkileyici bir tura çıkıyor