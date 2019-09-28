Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > İkinci rota Polatlı

İkinci rota Polatlı

Giriş Tarihi: 28.9.2019
İkinci rota Polatlı
ALTINDAĞLILARIN kültür gezileri devam ediyor. Geziler kapsamında ilk olarak Ankara'nın ilçelerinin gezileceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu sözünü de yerine getirdi. Altındağlılar, Çamlıdere'den sonra, şimdide Polatlı yollarına düştü. Polatlı gezisi kapsamında, Türk tarihi açısından bir dönüm noktası olan, 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği toprakları görme imkanı bulan Altındağlılar, Friglerin başkenti Gordion'a da ev sahipliği yapan Polatlı ilçesini yakından tanıyor. Gezi süresince tarihi ve milli havayı soluyan Altındağlılar, tarihin tozlu sayfalarında etkileyici bir tura çıkıyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci rota Polatlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN