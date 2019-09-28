Kaza anı güvenlik kamerasında

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KAZAMamak Neşet Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Neşet Ertaş Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, daha sonra ise yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonete çarparak durabildi. Kazada, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.