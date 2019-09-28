Metin Dıyadın: isteğimiz devam etmeli

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında futbolun doğrularını sahaya yansıttıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayan Diyadin, "Fenerbahçe maçında hem istek olarak, hem de çok doğru oynadığımızı düşünüyorum. Puan alabileceğimiz bir maçtan da maalesef mağlup olarak ayrıldık. Bizim için ligde kim olursa olsun puan veya puanlar almak durumundayız. Fenerbahçe maçı ciddiyeti gibi hazırlanıp, o isteği, o coşkuyu devam ettirmek durumundayız. Cebrail Karayel sakat. 5-6 hafta yok. Hector Canteros olmayabilir. Wilfred Moke sakat. Onu tedavi edeceğiz. Kadro sınırlı"
dedi.