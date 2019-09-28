Türk Telekom’un konuğu G.Saray

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL sezonunda ilk maçında G.Saray Doğa Sigorta'yı ağırlayacak olan Türk Telekom'da başantrenör Burak Gören, genç bir takım ile sezona başlayacaklarını söyledi. Zaman içinde istenen oyunu ortaya koyacaklarını belirten Gören, Galatasaray'ın istikrarlı bir kadroya sahip olduğunu belirtirken ilk haftadan kendilerinin de galibiyet ile başlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. "Geçen seneki kadromuzdan sadece 2 oyuncumuz kaldı" diyen Gören, sözlerine şöyle devam etti: