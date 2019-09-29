Ankara merkezli sınav operasyonu

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Terör Örgütü'nce (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Balıkesir emniyetince 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca ele geçirilmesi ve örgüt üyelerine verilmesine yönelik soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.