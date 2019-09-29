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Pazar alışverişine özel servis

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Pazar alışverişine özel servis
ÇÜRÜK ürün satılmaması, fahiş fiyat uygulanmaması ve vatandaşlara kaba davranılmaması noktasına büyük hassasiyet gösteren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yeni bir uygulama başlattı. Ufuktepe, Gazino ve Esertepe pazarlarından alışverişini yapan vatandaşlar, servislerle evlerine kadar bırakılıyor. Özellikle akşam pazarının yoğunluğu da dikkate alınarak saat 15.00 - 19.00 arası sunulan servis hizmeti sayesinde vatandaşlar evlerine konforlu bir şekilde ulaşabiliyor. Alışveriş malzemeleriyle yürümekten kurtulan vatandaşlar hizmetten çok memnun olduklarını ifade ederek, "Efsane Başkan geldiğinden beri pazarlara huzur ve güven geldi, şimdi de pazar malzemeleriyle yorulmadan evimize ulaşıyoruz, daha ne isteriz" ortak görüşünü dile getirdiler.
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Pazar alışverişine özel servis
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