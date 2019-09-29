Sincan’da sona gelındı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, FETÖ tarafından gasp edilen AVM ve camiden terör örgütünün tüm izlerinin silindiğini açıkladı. Sincan merkez Atatürk Mahallesi Lale Caddesi Melek Sokak üzerinde 2012 yılında yapımına başlanan AVM ve cami inşaatına 2016 yılında kayyum atanmıştı. Daha sonra tamamen devletin mülkiyetine geçen AVM ve camii FETÖ'nün hâkim olduğu dernek ve şirketlerin elinden alındı. Devletin el koyduğu 111 adet iş yerinden geriye kalan 62 hak sahiplerine

tapuları verildi. AVM'deki 111 adet işyerine devlet el koyup satışa çıkardı. İşyerlerinde yapılan çalışma ile mülkiyetler bağımsızlaştırılıp ayrıldı. Cami ise Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildi.

HUKUKİ SORUNLAR AŞILDI

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın çabalarıyla hukuki sorunlar aşıldı. Buradaki 111 adet dükkânın milli emlak tarafından satışını tamamlandığında tadilat masrafı 173 kişiye bölünecek. Başkan Ercan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan destek istedi. Ercan, bu sorunun tamamen çözülmesi gerektiğini belirterek, 'Onay gelmesi halinde bina kullanıma açılacak' dedi.

ERCAN BAKANLIKTAN YARDIM İSTİYOR

Ercan şöyle devam etti; "Vatandaş bana şikâyetini dile getirirken 'Biz FETÖ'cü değiliz. Evimizi satıp buraya yatırım yaptık. Ama yıllardır yürümüyor. Malımı servetimi buraya yatırdım' siteminde bulundu. Bu konudaki hassasiyetimi ilgili kurumlara ileterek vatandaşa ve çarşı esnafına bir nebze yardımcı olmaya çalıştım. Ben bir yere kadar yardımcı olabiliyorum, bunun üstü beni aşıyor. Bundan sonrası artık devletimizde" diye konuştu.



FETÖ NASIL

ELE GEÇİRDİ?

SINCAN'DA 1969 yılında Mehmet Kütükçüoğlu isimli bir hayırsever tarafından yaptırılan Kütükçüoğlu Merkez Camisi'nin yanında imam hatip okulu ve Kuran kursu bulunuyordu. FETÖ zamanla, Kuran kursunu ve İmam Hatip Lisesi Yaptırma Derneği'ni ele geçirip adını Kültür Değerlerimizi Yaşatma ve Eğitime Destek Derneği yaptı. Dernek; Sincan Belediyesi ve çevre esnafını, çarşının ortasında kalan imam hatip okulu (İHL) ile camiyi yenileyip büyütmek istediğine inandırdı. Okul, cami ve Kuran kursunu yıktı. Cami arazisini büyütmek için mevcut 2 bin 165 metrekarelik araziye hemen yan tarafta bulunan Sincan Belediyesi'ne ait 4 bin159 metrekarelik alan da dâhil edilmek istendi. Bu noktadan sonra belediyede gelişmelere müdahil oldu.

BİNA ÇÜRÜYOR

EMRE ÜNAL: "14 yıldır esnafım. 2012 yılında Sincan çarşı AVM'sinden evimi, arabamı kredi çekerek ve dükkân sahibi olma umuduyla dükkân aldık. 2015 yılında FETÖ buradan haksız gelir elde etmek için el koydu. Sene oldu 2019 çarşının merkezindeyiz. Ne bir otoparkımız ne camimiz var. Cami var mı diye sorduklarında yok diyoruz. Murat Ercan başkanımız sağ olsun yanımızda oldu yardımcı oldu. Cuma günleri namaz kılacak yerimiz arabalarımızı koyacak yerimiz yok. Gün geçtikçe çürüyor. Bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz" dedi.



BÜYÜKLERİMİZDEN RİCA EDİYORUM

RAMAZAN ŞİMŞEK: "15 yıldır esnaflık yapıyorum, 2013 yılında yüzde 70 kredi çekerek aldığımız bir dükkân bu. Geleceğimize yatırım yaptığımız bir yer. Açılmasına aylar kala FETÖ'cüler tarafından uygulanan usulsüz işlemler dolayı biz de mağduriyet yaşadık. Geleceğimizi yatırdığımız yerin böyle sonuçlanması bizim geleceğimizle ilgili planlarımızın değişmesine yaşam hayatımızın bozulmasına neden oldu. Devlet büyüklerimizin gerekli çabayı ve gereken işlemleri yapmayı kendilerinden rica ediyoruz" dedi.

MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN

MUHSİN ÖZKÖK: "Uzun yıllardan beri burada esnaflık yapıyoruz. Sincan esnafı olarak buraya yapılan AVM bizi her bakımdan mağdur etti. Camimiz vardı camimiz yıkıldı, yerine cami yaptılar. Maalesef Sincan esnafı olarak camiye gidemiyoruz. Merkezde bir cami var orası uzak geliyor. Burada bulunan esnaf arkadaşlar hem cami anlamından hem AVM'nin açılmaması yüzünden maalesef mağduruz" ifadelerini kullandı.



BEŞ YILDIR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

EMRE KARAARSAN: "16 yıldır esnaflık yapıyorum, 2014'te bir dükkan aldık. 5 yıldır mağduruz. Kira ödüyoruz. Normalde bizim şu an çalıştığımız yer kendi yerimizdi. Biz burayı satıp artı kredi çekip oradan dükkân aldık. Hak sahibi olarak maliyetleri karşılayamıyoruz" dedi.