‘Yöresel ürünlerimizi dünyaya daha iyi tanıtmalıyız’

BUGÜN NELER OLDU

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin her yöresine ait bin bir çeşit lezzet var. Bu lezzetlerin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtımının en iyi şekilde yapılıp yeni pazarlara açılması lazım. Hem ülke ekonomisinin hem o yörenin kazanması için en önemli nokta tanıtım. Buna destek için aynı zamanda bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor ki daha çok esnaf ve sanatkâr stant açabilsin, daha çok ürün tanıtımlarda yer alabilsin" dedi. Palandöken, "Dünyada hazır yiyeceklerin, fast-food ürünlerin tüketimi hızla artıyor. Ülkemiz kültürü, coğrafi yapısı, yöresel lezzetleri, çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden biri" diye konuştu.