Başkentliler engelsiz toplum için piknikte buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunmak ve toplumun her kesiminin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla engelli gençlerle izcileri buluşturdu. 30 Ağustos Zafer Parkı'nda düzenlenen piknik organizasyonunda engelli gençlerle izciler hem birbiriyle kaynaştı hem de eğlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Alfa Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ile düzenlenen pikniğe vatandaşlar da yoğun katılım sağladı. "Piknik sepetini al gel" sloganıyla düzenlenen 'İzciler ve Engelliler Buluşması' birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Keyifli bir gün geçirdiğini söyleyen 15 yaşındaki Nazife Merve Çağlar, "Burada arkadaşlarımızdan izciliği öğrenme şansımız oldu, hep birlikte oyunlar oynadık. Unutamayacağım çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Bugün eve mutlu döneceğim" dedi.