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Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi
İstanbul'da yaşanan ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından öğrencilerini okuldan tahliye ettikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden tarih öğretmeni, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Kırıkkale Nur Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Eryılmaz'ın eşi Türkan Eryılmaz ve yakınları göz yaşlarını tutamadı. Öğlen namazına müteakiben Nur Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eryılmaz, Yahşihan'daki şehir mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. 22 yıllık öğretmen Murat Şevki Eryılmaz, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapıyordu. Kalp hastası olan 48 yaşındaki tarih öğretmeni, önümüzdeki günlerde tedavi olmak için ameliyat günü almıştı.
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Depremde kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi
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