Hizmet mahallelinin ayağında

BUGÜN NELER OLDU

Her hafta sonu bir mahallede Fen İşleri, Park Bahçeler, İlaçlama ve Temizlik İşleri Müdürlüğü olmak üzere 200'ye yakın ekiple topyekûn bakım gerçekleştiren Mamak Belediyesi, bu hafta Küçük Kayaş Mahallesi'nde baştan sona çalışma gerçekleştirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mahallenin yollarından, çöp konteynırlarına, parklardan, asfalta kadar birçok ihtiyaç topyekûn çalışma ile giderildi. Belediye hizmetlerini vatandaşın ayağına getirdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahalleleri tek tek ele alarak, "Her mahalleye toplu bir şekilde girerek, yol ve diğer hizmetlerimizi, vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek için tüm birimlerimizi seferber ediyoruz dedi. Her hafta sonu bir mahalleye gideceklerini kaydeden Köse, "Yapılan çalışmaları inceliyoruz. Bu bir ekip işi. Halkın yaklaşımı oldukça olumlu. Bu da bizi mutlu etti. İşler sadece bir birim tarafından değil bütün ekipler tarafından yapılıyor. Komple bir çalışma yapıyoruz. Mamak'ta 64 mahallemiz var. Hemen hemen hepsinde böyle bir çalışma yapacağız. Bunların içerisinde park bahçe, kaldırım-imar gibi sorunlar da var. Tüm ihtiyaçları çözmek için gayret göstereceğiz" diye konuştu. Mahallelerinde topyekun bir hizmet seferberliğinin başlamasından mutlu olan vatandaşlar ise Mamak Belediyesi'ne bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.