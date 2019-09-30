Kimyamız tuttu

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL Süper Ligi 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-66 mağlup eden Türk Telekom, iyi bir başlangıç yaparak moral buldu. Özellikle Hunter ve Johnson'un performansıyla rakibini geçen Başkent ekibinde başantrenör Burak Gören, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Zorlu bir yaz dönemi geçirdiklerini belirten Gören, "Sezona geç başladık. Aslında milli takımda olan oyuncularımız da vardı. Tam takım olarak geçen hafta İstanbul'da bir araya gelebildik. Aldığımız Türk oyuncuların bir kısmı geçtiğimiz sene takımlarında çok fazla süre bulamayan oyunculardı. Takımın ortaya koyduğu özveriden mutluyum" dedi. "Takım olmayı nasıl başardınız?' sorusunu yanıtlayan Gören şu ifadeleri kullandı: "Karakter olarak iyi karakterlerden oluşan bir takımız. Geçen sene yaptığımız hataların üzerine iyi çalıştık. Kendimizi geliştirdik. Kimya da iyi tuttu. Hem teknik heyet hem oyuncu grubu içerisinde pozitif bir hava olması önemliydi. İnşallah böyle de devam eder."