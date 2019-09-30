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Şampiyon dünya evine girdi

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Şampiyon dünya evine girdi
DÜNYA şampiyonu milli güreşçi Metehan Başar, dünya evine girdi. İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Metehan Başar, hayatını Melike Koludra ile birleştirdi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleşen düğünde siyaset ve spor camiası bir araya geldi. Çiftinin nikahını Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kıydı. Düğüne Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp
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Şampiyon dünya evine girdi
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