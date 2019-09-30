Tiyatronun alkışı hak eden emektarları

BUGÜN NELER OLDU

DEVLET Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde İstanbul ve İzmir hariç 10 yerleşik bölge ve 9 turne bölgesinde sergilenecek oyunların tüm kostüm, aksesuar, dekorlarının yapıldığı Macunköy'deki Tiyatro Kampüsü içinde yer alan Sanat Teknik Müdürlüğü yeni sezona hızla hazırlanıyor. 23 atölye ve birimi bünyesinde bulunduran 55 dönümlük bir alanda faaliyet gösteren Sanat Teknik Müdürlüğü butafor, aksesuar yapım, kadın ve erkek terzi, şapka ve çiçek, demirhane, mekanik, marangozhane, kundura, ses, ışık, bezleme, boya ve peruk atölyelerinde tiyatronun görünmeyen kahramanlarıyla çalışmalarına devam ediyor.Sezonun başlamasıyla birlikte açılan kırmızı perdede performanslarını sergileyen oyuncular kadar alkışı hak eden Sanat Teknik Müdürlüğü'nde çalışan emektarlar senede yaklaşık olarak 100 yeni prodüksiyonun; dekor, kostüm ve aksesuarlarının yapıldığı titiz bir çalışma yürütüyor. Devlet Tiyatroları Başrealizatörü Necati Şentürk, "Personel tüm hızı, gayreti ve emeğiyle perdeyi açabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bütün atölyelerde sahne dekorları, kostümler ve aksesuarlar yapılıyor. Bu sene özellikle Diyarbakır'da oyun anlamında yoğunluk var. Kostümler sezonluk oluyor. Oyunlar bittikten sonra kostüm ambarlarına geri geliyor. Bir dahaki senelerde başka oyunlarda; aynı oyun ya da dönem oyunu çıktığında kullanabiliyoruz. Az bir süre kaldı inşallah tüm çalışmalar yetişecek" ifadelerini kullandı.