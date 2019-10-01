Altınok’tan cemevi yapımına destek

BUGÜN NELER OLDU

ALEVI Kültür Dernekleri Keçiören Şubesi'nin düzenlediği aşure programına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Cemevi için 900 metrekare arsa tahsis ettikleri açıklaması büyük sevinçle karşılandı. Muharrem ayının hem mübarek hem de matem ayı olduğunu söyleyen Başkan Turgut Altınok, Ortadoğu'da yaşanan savaşlara dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı: "İmam Hüseyin'e, Ehlibeyte rahmet olsun. Bugün Ortadoğu'da kardeş kardeşi öldürüyor, ateş gelip sınırımıza dayandı, karışık bir dönem ve coğrafyada yaşıyoruz. Kerbela'dan ders alıp, yeni Kerbela'lar yaşanmaması için çalışmalı, Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) 'Mümin müminin kardeşidir' Hadis-i Şerifini rehber edinmeliyiz. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi 'Bir olalım, diri olalım, iri olalım, gelin canlar bir olalım'. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkalım, gemi batarsa gemideki herkes batar. Cami de Cemevi de bizim, ayrımız, gayrımız yok." Altınok, 900 metrekare arsa tahsis ettikleri Cemevi yapımına her türlü desteği vereceklerini de söyledi.