Amerikalı ve Almanlar başkenti seçti

BUGÜN NELER OLDU

GENÇ girişimci Taner Ay yaptığı sıvı atıkları hidrojene dönüştüren magnegas arkı teknolojisi adlı çalışması ile ticaret dünyasının dikkatini çekti. Almanya doğumlu işadamı Taner Ay Türkiye'de gerçekleştireceği plazma arkı teknolojisi Amerika'nın en ünlü yatırım şirketlerinden Taronis Fuels ve Almanya'nın en bilinen Infınıte Fuels şirketlerinden teklif aldı. Bu teklif üzerine Ankara'ya gelen CEO'larla Taner Ay öncülüğünde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Ay geliştirdiği teknolojiye şöyle anlattı: "Magnegas asetilen yerine kullanılan denenmiş ve test edilmiş bir gazdır. Magnegas asetilenden daha düşük toksiteye sahiptir. Bu sayede çevreyi kirletmez ve doğa dostudur. Magnegasda daha az oksijen kullanılıyor bu sayede kullanıcılar oksijen tasarrufu sağlamış oluyor. Yapılan testler sonucunda, son magnegasın günümüzde küresel olarak kullanılan en yaygın metal kesme yakıtı olan asetilene karşı son derece kararlı, daha güvenli"