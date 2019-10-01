Ankara Gazililer zirvede

TÜRKIYE Büyükler 2. Lig Serbest Güreş müsabakaları tamamlandı. Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'ndayapılan maçların ardından Ankara Gazililer Engelli Spor kulübü 180 puanla zirvede yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 169 puanla ikinci, Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü 165 puanla 3. sırada turnuvayı tamamladı. Turnuvada dereceye girenler ise şöyle sıralandı:
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Kg: 1- Mustafa İsmail Malgaç - 2- Emre Bozkır - 3- Süleyman Konak - 3- Yunus Aruz 61
Kg: 1- Veysel Alkan -2- Mert Çınar - 3- Doğan Kara - 3- Aytekin Akbulut 65
kg: 1- Yasin Aydemir - 2- Ertuğrul Sayılı - 3- Özgür Bakar - 3- Kazım Güllü 70
kg: 1- Serkan Arslan- 2- Özgür Yiğit - 3- Onur Atalay - 3- Yüksel Sarıçiçek 74-
Kg: 1- İsa Demir -2- Arif Erdoğan - 3- Volkan Çelebi - 3- Engin Bozkurt - 79
Kg: 1- Uğur Özturgut - 2- Efe Sami Ünal - 3- Yakup Güle - 3- İbrahim Şamil Özak 86
Kg: 1- Ramazan Gargı - 2- Erkan Taş - 3- Mehmet Ali Küçükosman - 3- Mehmet Şahin 92
Kg: 1- Hüseyin Kalaycı - 2- Emincan Enez- 3- Temel Altıntaş -3- Hüseyin Kırlar 97
Kg: 1- İsa Göçen - 2- Enes Turan - 3- Ali Önder Tutuş - 3- İsmet Şahin 125
kg: 1- Yunus Çıldır -2- Emin Öztürk - 3- Yüksel Erçeli - 3- Mustafa Cebeci