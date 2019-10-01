‘Güneş anne’ gençlere ışık oldu

BUGÜN NELER OLDU

ÖĞRENCILERIN "annemiz, ablamız" dedikleri Ayşe Belkıs Güneş'in ailesinden miras kalan parayla aldığı dairelerden birinde derneği kurdu, diğer dairenin geliriyle de vakfın ihtiyaçlarını karşıladı. Merkez ile öğrencilere rahatça ders çalışabilecekleri ortam sunan, Türkiye'nin çeşitli yerlerine kültür gezileri düzenleyen, ilköğretim ve lise öğrencilerine üniversiteli gençler eliyle yardım eden Güneş, gençleri güzel sanatlarla tanıştırdı. Güneş, ağustos ayında tatilini geçirdiği Dikili'de 68 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti. Hayatını gençlere adayan Güneş'in vasiyeti de eğitime katkı sağlamak oldu. Güneş'in naaşı, vasiyeti üzerine kadavra olarak kullanılması için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışlandı.Güneş için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde akademisyenler, öğrenciler, ailesi ve yakınlarının katılımıyla tören düzenlendi. Törene katılanlar "Güneş anne, hep içimizde bizimle yaşayacak", "Güneş Anne umut ve aydınlık demektir", "O, öğretmektir, ümitsizlikte ümit, karardır", "Zorlukla karşılaşıldığında yakınmak yerine 'Ben ne yapabilirim' diyebilmektir" diyerek, Güneş'i son yolculuğuna uğurladı.