Şaziye Erdoğan: En zoru çocuğumdan ayrı kalmak

BUGÜN NELER OLDU

TAYLAND'DA düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan hedef büyüttü… Koparmada 77 kiloyla altın, silkmede 92 kiloyla gümüş ve toplamda da 169 kiloyla altın madalya kazanan Erdoğan, şunları söyledi: "Bana sordu, 'Anneciğim şampiyon mu oldun?' dedi. 'Evet anneciğim şampiyon oldum' dedim. Görmeniz lazımdı.diyerek evi dolanıyordu. Tabii güzel bir duygu. Zaten oğlum için halter yapıyorum. Beni tek zorlayan durum bu.