Şaziye Erdoğan: En zoru çocuğumdan ayrı kalmak

TAYLAND'DA düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan hedef büyüttü… Koparmada 77 kiloyla altın, silkmede 92 kiloyla gümüş ve toplamda da 169 kiloyla altın madalya kazanan Erdoğan, şunları söyledi: "Beni en çok zorlayan şey oğlumdan ayrı olmak. 3 aydır ayrıyım. Çocuğum 4 yaşında. Adı Eymen. Yarışmam bitince oğlumla görüntülü görüştük.
Bana sordu, 'Anneciğim şampiyon mu oldun?' dedi. 'Evet anneciğim şampiyon oldum' dedim. Görmeniz lazımdı. 'Annem şampiyon oldu'
diyerek evi dolanıyordu. Tabii güzel bir duygu. Zaten oğlum için halter yapıyorum. Beni tek zorlayan durum bu. Allah, kaza, bela vermezse Tokyo'yı garantiledim gibi. İnşallah oraya gidip orada da madalya almak istiyorum."