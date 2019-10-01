Yürekten sesleniş

BUGÜN NELER OLDU

İki evlilik yapan ancak hiç evlat sahibi olamayan Sultan Demirtaş, ikinci eşinin üç çocuğuna annelik yaptı ve 1994'te eşi ile annesini art arda kaybettikten sonra hem psikolojik rahatsızlıklar hem de çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Demirtaş, bir süre Ankara'daki evinde yalnız yaşadıktan sonra üvey kızının yanına taşındı ve 2006'da Ümitköy Huzurevi'ne yerleşti. İlk aylarda huzurevine alışmakta güçlük çeken Demirtaş, daha sonra kendine ait odasında mutlu bir yaşam kurdu ve biriktirdiği aylıklarıyla 2 kez hacca, 8 kez umreye gitti. Bu süreçte küçüklüğünden beri zihninde biriktirdiği şiirleri, huzurevindeki arkadaşlarının desteğiyle "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler" isimli bir kitaba dönüştüren Demirtaş, odasında bir yandan şiir yazıyor bir yandan da öksüz çocuklar için kıyafet örüyor.Demirtaş, huzurevinde gençliğinde bulamadığı huzuru bulduğunu belirterek, "İlk geldiğimde üzüntüden ellerim sararmıştı, zamanla buraya alıştım ve burada umduğundan daha mutlu oldum, kendime mutlu bir dünya kurdum" dedi. Demirtaş, "Şimdi burada kendime ait bir dünyam var. Öksüz çocuklar için yelek örüyorum. Kimseleri yok. Onları sarmalasın, üşütmesin diye bol bol örüyorum. Ellerim tutar gözlerim görürse, ömrümün sonuna kadar örmeye devam edeceğim"diye konuştu.HOBILERI ve meşgaleleri sayesinde günden güne daha iyi hissettiğini vurgulayan Demirtaş, ilerleyen yaşına rağmen mutlu, güzel bir hayatı olduğunu söyledi. Demirtaş, diğer yaşlılara da hayatla barışık olmaları tavsiyesinde bulundu.Demirtaş, "Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Mutlu olmanın yaşı yoktur. Yaşlılık kötü bir şey değil, yaşlılığınız ile barışık olun. Yaşamak çok güzel" dedi.