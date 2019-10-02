Başkent’te şampiyon Amatör Sporcular

BUGÜN NELER OLDU

ÖZEL Sporcular Başkent Futbol Kupası müsabakaları, Ankara 19 Mayıs Dış Sahalar'da Amatör Sporcular, Saray Rehabilitasyon ve Sincan Özel Eğitim spor kulüplerinin katılımı ile yapıldı. Turnuvada Amatör Sporcular şampiyon oldu.Turnuvanın ilk maçında Amatör Sporcular, Saray Rehabilitasyon Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.Günün diğer maçında Saray Rehabilitasyon, Sincan Özel Eğitim Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek ikinci oldu. Sincan Özel Eğitim Spor Kulübü ise turnuvayı üçüncü bitirdi. İlk 2 sırayı alan takımlar