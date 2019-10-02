Engellilere özel kurslar başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelli Danışma Merkezi 23 Eylül'den itibaren kurs kayıtları için başvuruları almaya başladığını duyurdu. Halk dansları, halk müziği korosu, görme- işitme engelliler Kur'an kursu, engelsiz ebeveyn okulu gibi toplam 4 branşta açılacak kursların Ekim ayı sonuna doğru başlaması planlanıyor. İlk defa açılacak olan engelsiz ebeveyn okulunda engelli hakları konusunda bilgilendirme yapılırken, yaşamda farkındalık, aile içi dayanışma, ebeveyn tutumları, duygu farkındalığı ve duygu yönetimi konularında bilgiler verilecek. Herkesin bir engelli adayı olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Engelli vatandaşlarımıza özel kurslar düzenliyoruz. Engellilerimizin hem akranları ile zaman geçirmesini amaçlıyor hem de ailelerin bir nebze soluklanmasına vesile oluyoruz" dedi.