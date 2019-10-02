Haydi parklara bekliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi, hareketli yaşama teşvik etmek için parklarda spor etkinliği başlatıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok etkinliği Twitter hesabından, "Haydi Keçiören' im! Hafta sonları sağlık için parklarda buluşalım! Yürüyüş, zumba, step, pilates! Bekliyoruz!" sözleriyle duyurdu.Çiçekli, Cengiz Aytmatov, Bademlik, Atatürk Bahçesi Botanik Parkı, Abay İbrahim Kunanbay parklarında step, aerobik, zumba, pilates eğitmenleri vatandaşla birlikte spor yaparak, hareketli yaşama teşvik edecek. BİR SAATİMİZİ AYIRALIMKeçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in parklarının yürüyüş ve spor için gerekli donanımlara sahip olduğuna ve konforuna dikkat çekerek,Her gün bir saatimizi spora ayıralım, sağlığımıza ayıralım, her gündedi.