Kazada hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla uğurlandı son görev

Otobüs kazasında hayatını kaybedenler gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybedenlerin ardından hikâyeleri ortaya çıktı. O yoldan çeşitli hayallerle geçtiler, kimi ekmek alacaktı kimi tedavi olacaktı, kimisi gezecekti. Kazada hayatını kaybedenlerden 48 yaşındaki Türkan Kayış'ın ekmek almaya giderken o yoldan geçtiği, Iraklı Türkmen Younis Abdala'nın ise hastaneye gitmeye çalıştığı öğrenildi. Younis bir gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuş bunu ailesiyle pasta keserek kutlamıştı. Ölenlerden 21 yaşındaki Muzaffer Emre Sarıyıldız'ın, Mamak'ta oturduğu ve Kırşehir Ahievran Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 4'üncü sınıfı öğrencisi olduğu belirtildi.

TALASEMI ILE MÜCADELE EDIYORDU

4 yıl önce Irak'ta savaştan kaçarak aç ve sefil bir şekilde geldikleri Ankara'da hastalıkla mücadele eden 11 kişilik Türkmen Younis ailesinin ferdi olan Younis Abdala da (26) feci kazada hayatını kaybetti. Daha önce SABAH Ankara olarak yardım bekleyen Iraklı ailenin haberini yapmıştık. Anne Nazıra Younis, 3 evladının Akdeniz anemisi (talasemi), büyük kızının da engelli belden aşağısı tutmadığını söylemişti. Evladını kazada kaybeden acılı anne, "Aç kaldık, ölümle burun buruna geldik Türkiye bize kucak açtı ben evlatlarım için yaşıyorum çocuklarım iyileşsin yeter" demişti. Younis ailesi şimdi de elim kazada kardeşlerini kaybetti. Iraklı Younis Abdala'nın kardeşi Sufyan Abdala Younis, talasemi hastası olduğunu ve taburcu edildiğini söyleyerek, "Kaza akşamı hastaneden çıktıktan sonra kutlama yapıyorduk. Ağabeyim pasta getirdi, akşam beraber yedik. Hayatını kaybetti işte hayat bu" diye konuştu. Kazada babası yaralanan Volkan Üfelek ise, "Babam cep telefonunu tamir ettirmeye gidiyordu. Sonra kazayı duyunca hemen apar topar geldim. İlk müdahaleleri yaptılar, bazı yerlerde kırıklar var" dedi. Nazmiye Kurnaz, "2 erkek çocuğu vardı. Buradaki ekmek bayisinde ekmek kalmadığı için o da yukarıdaki bayiden ekmek almak için durağın önünden geçerken otobüs çarpıyor. Hala şaşkınım. Acımız büyük çok iyi biriydi" diye konuştu.



YARIŞ YOK, FREN TUTMADI

Ankara Şehir içi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, " Olay yerine gittik uydu takip sisteminde aracın hız limitlerini çıkardık. Kırmızı ışıktan 30 km ile çıkıyor 30 km iken kaza oluyor. Şoför arkadaş 'frene bastım tutmadı' diyor. Durağa girerken tabi görgü tanıklarının farklı ifadeleri var ama teknik incelemeden sonra ortaya çıkacak. Yolcu kapmak için yarışıyordu diye görgü tanıklarının beyanı var o da yanlış. Çünkü elektronik ücret toplama sisteminde araçlar yarışmaya yolcu kapmaya falan ihtiyaç yok. EGO otobüsü de yok zaten kazadan sonra uzun bir süre geçmiyor yani öyle bir yarış hali falan yok. Bu savunulacak haklı çıkartacak bir durum yok. Ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zaten yaralılarımızın aileleriyle ölenlerin ailelerine ziyarette bulunacağız" diye konuştu. Soydaş, "Otobüslerde hız limiti var şimdi bu kontroller, denetimler bu araçların teknik kontrolleri her şeyi özellikle EGO genel müdürlüğü tarafından denetleniyor bir de ayrıca TÜVTÜRK muayenesinden geçiyor bu araçlar. Allah korusun böyle bir kazada maalesef ölü oluyor . Genel anlamada baktığınız zamanda çok yoğun denetime tabi olan araçlar bunlar ticari araçlar içerisinde yani belediye tarafından trafik ekipleri tarafından zabıta marifetiyle sık denetlenen araçlar şoförlerimiz 2 yılda bir psiko teknik testten geçiyorlar EGO genel müdürlüğü bünyesinde bunlar ama dediğim gibi keşke olmasaydı. Yetkililer aracı inceliyorlar sanırım yarın netleşir" dedi.



ŞOFÖR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

OTOBÜSÜN durağa çarpması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz, adliyeye sevk edildi. Bazı yolcuların şoförün beyanının aksine, cep telefonu ile ilgilenirken ve aynı zamanda yasak olmasına rağmen başka yolcudan aldığı paranın üstünü vermek istediği sırada kaza olduğunu söyledi.