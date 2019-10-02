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’tan babası kreşine ziyaret

Türk sinema tarihine damga vurmuş ’ın oğlu usta oyuncu , tarafından babasının adına açılan kreşi ziyaret ederken duygu dolu anlar yaşadı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Kerem Alışık’tan babası Sadri Alışık kreşine ziyaret

YENIMAHALLE Belediyesi, hizmet binalarında, park ve sokaklarında sanat, spor, siyaset dünyasının önde gelen isimlerini yaşatıyor. Türkiye'nin değerlerini gelecek nesillere anlatmak ve aktarmak için Yenimahalle'nin 11'inci anaokuluna da Türk Sineması'nın duayenlerinden Sadri Alışık'ın ismini veren Yenimahalle Belediyesi, usta sanatçıyı ilçenin miniklerine tanıtıyor. Usta tiyatrocunun oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadri Alışık da geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve eğitim hayatına başlayan 16 derslikli, 250 öğrencili Sadri Alışık Anaokulu ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.

KREŞLI MINIKLERDEN
'TURIST ÖMER' SELAMI
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte derslikleri gezen Alışık'ı kreşli minikler de Turist Ömer selamı ile selamladı. Çocukların sevinç çığlıkları arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Alışık, babasının anısına hazırlanan pastayı da Başkan Yaşar'la birlikte kesti. Babasının adıyla yetişecek aydınlık yarınlar için Başkan Yaşar'a teşekkür eden Alışık, miniklerin kendisi için hazırladığı resimleri görünce duygu dolu anlar yaşadı.

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Kerem Alışık’tan babası Sadri Alışık kreşine ziyaret
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