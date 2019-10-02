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’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
KIRIKKALE'DE iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerindeki Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Abaş idaresindeki otomobil ile Emir Balın'ın kullandığı 27 KB 101 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile birlikte yolculardan A.A (4), B.A, D.C, H.C, Ö.A, Ü.G, A.M.E. ve B.B. yaralandı. Sağlık görevlilerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Perihan Abaş (58) kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
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