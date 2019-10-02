‘MamaFest’te Mazhar Alanson rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, 10'uncu yaşını çok özel bir sosyal sorumluluk projesi ile kutladı. 27-29 Eylül arasında yapılan "MamaFest" etkinliğinde, sokak hayvanları için yüzlerce kiloluk kedi ve köpek maması toplandı. Toplanan mamaların hayvan barınaklarına bağışlandığı etkinlik kapsamında, çocuklar için de çok renkli ve eğitici stantlar kuruldu. Festivalin son günü ise sevilen sanatçı Mazhar Alanson sahne aldı. 1.5 saatlik konserin biletleri de yine mama bağışı karşılığında temin edildi. Gordion AVM, 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında ekim ve kasım ayında da yine çok özel etkinliklerle ev sahipliliği yapacak.