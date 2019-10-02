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Pursaklar’a yeni parklar kazandırılıyor

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Pursaklar’a yeni parklar kazandırılıyor
İLÇENIN ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırdı. Daha yeşil ve yaşanabilir bir Pursaklar için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, vatandaşların aileleri ve çocukları ile keyifli vakit geçirebilecekleri parklar yapmaya devam ediyor. İlçenin yeşiliyle, parklarıyla ve bahçeleriyle daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesis ve parklar inşa ediyor.
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Pursaklar’a yeni parklar kazandırılıyor
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