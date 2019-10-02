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Yaşlı kadının ayağı koptu

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Yaşlı kadının ayağı koptu
KIRIKKALE'DE seyir halinde ilerleyen otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında 78 yaşındaki kadının ayağı sıkıştığı yerde koptu.Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yavuz hafif yaralanırken yolcu Fadime Y.'nin (78) ayağı araçta sıkışarak koptu. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 78 yaşındaki kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yaşlı kadının ayağı koptu
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