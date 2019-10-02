Yaşlı kadının ayağı koptu

KIRIKKALE'DE
seyir halinde ilerleyen
otomobilin bariyerlere
çarpması sonucu 2
kişinin yaralandığı trafik
kazasında 78 yaşındaki
kadının ayağı sıkıştığı
yerde koptu.Kaza, Kırıkkale-Ankara
karayolunun 10. kilometresinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki
otomobil, sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu
bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yavuz
hafif yaralanırken
yolcu Fadime
Y.'nin (78) ayağı
araçta sıkışarak
koptu. Olay yerine
112 acil servis ekipleri
sevk edildi. Sağlık
görevlilerince yapılan ilk müdahalenin
ardından yaralılar Tıp Fakültesi
Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına
alınan 78 yaşındaki kadının sağlık
durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.