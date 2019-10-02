Yaşlı kadının ayağı koptu

BUGÜN NELER OLDU

seyir halinde ilerleyenotomobilin bariyerlereçarpması sonucu 2kişinin yaralandığı trafikkazasında 78 yaşındakikadının ayağı sıkıştığıyerde koptu.Kaza, Kırıkkale-Ankarakarayolunun 10. kilometresinde meydanageldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindekiotomobil, sürücüsünün direksiyonhakimiyetini kaybetmesi sonucubariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yavuzhafif yaralanırkenyolcu FadimeY.'nin (78) ayağıaraçta sıkışarakkoptu. Olay yerine112 acil servis ekiplerisevk edildi. Sağlıkgörevlilerince yapılan ilk müdahaleninardından yaralılar Tıp FakültesiHastanesine kaldırıldı. Tedavi altınaalınan 78 yaşındaki kadının sağlıkdurumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.