Ahmet Tezcen: Ne dilden ne gönülden düşüyor

İçinde bulunduğumuz Camiler ve Din Görevlileri Haftası, 1986 yılından bu yana teşkilat tarafından bir şekilde kutlanır. Diyanet İşleri başkanlığı bu sene bir konferansla yetindi. Kimi yerlerde de muhite göre etkinlikler düzenlendiğini biliyoruz. Din, diyanet, cami söz konusu olunca sınırlı sayıda müzmin muhalifin maksatlı eleştirileri dışında pek kalem oynatılmaz nedense, ama masa başı sohbetlerde manevi hayatın rehberi, önderi konumunda olan bu teşkilat hakkında konuşmayanımız yoktur, ne dilden ne gönülden düşüyorlar. Bütçe zamanı yaklaşınca da eğitim, güvenlik, sağlık ve hemen ardı sıra diyanet bütçesine bakılır, cami, okul sayısı kıyaslamaları yapılır. Medyanın gelenekselidir bu ve müşterisi de çoktur. Bu sene de Diyanet bütçesi ilk göze batan oldu ve bazı bakanlıkların bütçeleri kısılırken Diyanet'in arttığı ve 5 bakanlığın bütçesini katladığıyla ilgili kıyaslamalar yapıldı. Sayıştay raporundan 257 bin liralık faiz geliri bir şekilde medyaya sızdırıldı.

***

Camiler ve Din Görevlileri Haftası 33 senedir kutlanıyor, bu teşkilatın abide ismi Tayyar Altıkulaç zamanında başlatılmış ve devam ediyor. Hafta başlayınca ben de "camilerle ilgili bir yönetmelik var mıdır acaba?" diye baktım o da, 1985'te çıkarılmış. 'Camilerin Bakım Onarım Temizlik Ve Çevre Tanzimi' hakkında bir yönetmelik var yani. Dört bölüm halinde 15 maddelik yönetmelik uygulanıyor mu derseniz oraya bir istifham? ile bir de ! koyacaksınız. Tabir caizse abdestimizden şüphemiz olmayınca biz de lafımızı çekmiyoruz, herkese hakkını teslim etmek lazım. Söz konusu yönetmeliğe rağmen camilerin bakım, onarım, temizlik, çevre tanzimi ve güvenlik hizmetleri cami kadrosuna bırakılmış; zamanı yeten, işini seven hakkıyla yerine getiriyor, burayı bir maişet kapısı görenin de vicdanına kalmış.

***

Camiiler haftası nedeniyle bu konuda vatandaştan hayli temenni almış bulunuyorum. Her Cuma camilerde yardım toplama işinin gelenek haline gelmesi, bunun kürsü ve minberlerden ilan edilmesi vatandaşın ağır eleştirilerine yol açıyor. Bir de ben ilave edecek olursam; başkentin göbeğindeki Kocatepe Camii'ne 60 basamak ile ulaşılıyor ve çevrede belli yaşa gelmiş insanlar sırf bu yüzden cemaate dâhil olamıyorlar. Haklı olarak camiye yürüyen merdiven kurmanın zor ve altıdan kalkılamayacak bir yük olmadığına işaret ediyorlar. 6 senedir halısının köklü bir temizlik görmemesi de sağlığa uygunluğunu anlatmaya yetiyor.