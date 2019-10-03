Altınok, huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı

BUGÜN NELER OLDU

güngörmüş büyüklerin katıldığı programda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, önceki kuşağın Cumhuriyetin kuruluş dönemine de şahitlik ettiğine, sanayi, tarım, eğitim alanındaki reform sürecini yaşadığına vurgu yaptı. Başkan Altınok, "Yaşlıların gönülleri milyarlarca gönül ve sevgidir, büyüklerimize yapılan hizmet gönül, zaman ve sevgi verilerek yapılan hizmettir" dedi. Başkan Altınok, anne ve baba hakkının önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi: "Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) buyurduğu gibi 'Cennet anaların ayakları altındadır.' Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz, anne ve babasının hayır duasını almayanın vay haline, onlara karşı insanlık ve evlatlık görevimizi yerine getirelim. Burası da bizim sevap merkez bankamız. Burada rıza, gönül ve dua almak önemli. Bir insanın gönlünün yıkılışı tüm alemin yıkılışıdır. En şerefli ve en değerli varlık insandır, hele de anne, babaysa" ifadelerini kullandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' Hadis-i Şerif'ini de hatırlatan Altınok, "Yaşlıların gönülleri milyarlarca gönül ve sevgidir, büyüklerimize yapılan hizmet gönül, zaman ve sevgi verilerek yapılan hizmettir" dedi.