Gaziye çirkin saldırı



SOL dizine aldığı darbe sonucu üstüne basamadığını söyleyen Avşar, "Sabah bir uyandım. Üstüne basamıyorum. Bacağıma darbe aldım. Sağ bacağım protezli. Sol bacağıma darbe aldım. Ağrıyor. Bana yumruk vuran şahsın emniyette sorgusu yapıldı. Ama diğerlerine ne olduğuyla alakalı bir bilgim yok" diye konuştu. Avşar darp raporu alarak şahıslardan şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgili 1 kişi yakalanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.Olay önceki gün Sincan Lale Meydanı otobüs durağında meydana geldi. Olcay Avşar akşam saatlerinde durakta otobüs beklerken bir aracın kendisini ezmeye çalıştığını fark edince müdahale etmeye çalıştı. Aracı kullanan şahsa durakta bekleyen insanların olduğunu söylemeye çalışsa da çok başarılı olamadı. Siyah lüks aracından inen şahıs, kendisini ifade etmeye çalışan Avşar'a "Sana ne senin ne işin var" diyerek karşılık verdi. Sürücü ardından 4 arkadaşıyla birlikte Avşar'a saldırdı. 2006 yılında Tunceli'de Uzman Jandarma olarak görev yapan Olcay Avşar terör örgütü PKK'nın kurduğu tuzak sonucunda yaralanmış gazi olmuştu.

'SENİN NE İŞİN VAR BURADA?'

Şahıslardan şikâyetçi olacağını söyleyen Avşar, olay yerinde tek bir güvenlik kamerasının olmadığını söyledi. Avşar, SABAH Ankara'ya başından geçenleri anlattı: "2006 yılında operasyon esnasında yaralandım. Keskin nişancıydım. Salı günü akşam saat 17.00' da otobüs durağında arkadaşımı bekliyordum. O esnada arkamda bulunan binanın garajından geri geri çıkan bir araç bacağıma çarptı. İlerlemesin, dursun diye vurmak zorunda kaldım. Dikkat etmesi gerektiğini, dikiz aynasının olduğunu durakta insanların ve çocukların olduğunu geriye bakması gerektiğini söyledim. Bana 'Sana ne senin ne işin burada' diye karşılık verdi. Kaba konuştu. Atışmaya başladık. Ben de kendisine bu şekilde konuşmaması gerektiğini söyledim. Dememe gerek kalmadı araçtan 4 kişi bir anda üzerime çullandı. Kendimi orada ifade edemedim. Şahısların konuşmakla alakası yok. Cevapları hep küfürdü. Konuşmaya çalıştım ama şahısların öyle bir niyeti yoktu. Kaçıp gittiler. 5 kişilerdi. 4 ü kaçtı. Onlara bakayım derken o tartıştığım şahıs burnumu kırdı. Ne olduğunu anlayamadım. Saniyeler içinde oldu."

'SOL BACAĞIMIN ÜSTÜNE BASAMIYORUM'

SOL dizine aldığı darbe sonucu üstüne basamadığını söyleyen Avşar, "Sabah bir uyandım. Üstüne basamıyorum. Bacağıma darbe aldım. Sağ bacağım protezli. Sol bacağıma darbe aldım. Ağrıyor. Bana yumruk vuran şahsın emniyette sorgusu yapıldı. Ama diğerlerine ne olduğuyla alakalı bir bilgim yok" diye konuştu. Avşar darp raporu alarak şahıslardan şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgili 1 kişi yakalanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.