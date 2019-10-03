Milyonluk fuhuş çetesi çökertildi

ANKARA polisi bir yıllık teknik ve fiziki takibin ardından "İnsan ticareti" ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarıyla ilgili Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlattı. Fuhuş çetesinin lideri Ayten Aksüt'ü Muğla'nın Fethiye ilçesindeki villasında, diğer zanlılar Türkan Karakış, M.Y, F.B, Ş.P, S.M, B.C.K, N.S. ile G.G'yi ise Ankara'da gözaltına aldı.

İŞSİZ KADINLARA TEHDİTLE FUHUŞ

Çete lideri Aksüt'ün Çankaya Mithatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dairelerinin bir kısmını satın aldığını, bir kısmını kiraladığını ve burada fuhuş yaptırdığını belirleyen ekipler, herhangi bir işi ya da mesleği olmayan yaklaşık 30 kadının çaresizliklerinden faydalanarak zorla ve tehditle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çetenin aynı zamanda bu kadınları günlük 60-70 erkekle fuhuş yapmaya zorladığı ve çetele tutturdukları öğrenildi. Fuhşa zorlanan kadınların kazandıkları paranın yarısını kendileri, diğer yarısını da çete üyeleri alırken kurulan bu düzenle çetenin yıllık yaklaşık 20 milyon lira para kazandığı tespit edildi. Çete lideri Aksüt'ün Fethiye'de kaldığı ikametinden Ankara'da fuhuş yaptırdıkları apartmanı kurulan kamera sistemiyle cep telefonundan uzaktan takip ettiği ve çetesini buradan yönlendirdiği belirlendi.

AİLELERİYLE TEHDİT EDİLMİŞ

Fuhuş yapmak istemeyen kadınlar ve > sistem içerisinde yer almak istemeyen kişilerin aileleri çete tarafından tehdit edilmiş, yakalandıklarında ise kesinlikle konuşmamaları için baskı uygulanmış. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Aksüt ile Türkan Karakış tutuklanırken M.Y, F.B, Ş.P, S.M, ve G.G. elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.