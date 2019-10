Omurga sağlığı için düzenli hareket edin

LİV Hospital Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk düzenli yapılan sporun omurgaya faydalarını anlattı: Omurga sağlığı için düzenli hareket çok önemlidir. Fiziksel aktivite vücudun enerji tükettiği her türlü hareketi içerir. Egzersiz ise planlanarak, düzenli olarak yapılan hareketleri içerir. İster profesyonel olsun ister kilo vermek için olsun yapılan egzersizlerde omurga sağlığını korumak çok önemlidir. Omurga yoğun kas gruplarının bulunduğu bir bölgedir. Bilinçsizce yapılan egzersizler ciddi sakatlıklara sebep olabilir. Çünkü yapılan her yanlış hareket omurga üzerine yanlış yük bindirerek sağlıklı olmak için yapılan sporu kişiye zarar verecek bir duruma dönüştürebilir. 10 – 15 DAKİKA ISININ

Spor öncesinde 10-15 dakika ısınma egzersizleri spor sakatlıklarını önlemede büyük bir öneme sahiptir. Özellikle bu kadar yoğun kas grubunun olduğu omurgada önemi daha da artar. Vücudun yaptığı her hareket omurgayı ilgilendirir. Bunun için yapılan her türlü spor öncesi omurga kaslarının ısınması için egzersiz yapmak gerekir.

KARIN VE KALÇA KASLARINIZI SIKIN

Egzersiz esnasında karın kaslarının sıkılması omurganın vücudu dengede tutmasına yardımcı olur. Aslında merkez bölgemiz bütün hareketlerde çalışır. Karın kaslarımızı sıkmak hareketi yaparken gövdemizi dik tutmamıza ve belimizin doğal kıvrımını korumamıza yardımcı olur. Kalça kaslarımızı sıkmak, sırtımızın alt bölümünü ve belimizi tek bir parça gibi hareket ettirebilmemizi sağlar.

AĞIRLIK ÇALIŞIRKEN DİKKATLİ OLUN

Spor esnasında sakatlanma oranı çok yüksektir. Özellikle ağırlık çalışmaları esnasında lomber bel bölgesine yük binmemesi için çok dikkatli olunmalıdır. Hiçbir zaman ağırlık bel hizanızdan daha üste kaldırılmamalı, yerden kaldırma esnasında ise bel kasları değil bacak ve kalça kasları kullanılmalıdır.