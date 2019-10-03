Otobüs kazası geride yarım hikâyeler bıraktı

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ardından toprağa verilen Muzaffer Emre Sarıyıldız'ın dedeleri Muzaffer Sarıyıldız (70) ve Ali İhsan Demirtaş (67) torunlarını otobüs kazasında kaybetmenin acısını yaşıyor. n Dede Sarıyıldız, "Emre, öğrenciydi. Hem okuyor hem de harçlığını çıkarmak için bir lokantada garsonluk yapıyordu. Kaza günü yanımıza geldi. Babaannesini, beni öptü, sarıldı ve bir şeyler yedikten sonra 'işe geç kalıyorum ben gideyim' dedi. Bize durduk yere 'hakkınızı helal edin' diyerek gitti" diye konuştu. Ali Demirtaş ise, otobüs şoförlerinin eğitimli kişilerden seçilmesi gerektiğini vurguladı. Irak uyruklu Younis Abdullah'ın ağabeyi Abdalkarm Abdullah da ü Türkiye'ye sığındıklarını söyledi. Kardeşinin lokantada garsonluk yaparak 11 kişiye baktığını dile getiren Abdullah, şunları kaydetti: "11 kişilik ailemizde 4 engelli hastamız var. Tek başına hepsine bakıyordu. O gün işe gitmek için durağa gitti" Gürcü Baştürk'ün komşusu Nilgün Akalın ise Baştürk'ün çocuğu olmadığı için 4 çocuğu evlat edinerek büyüttüğünü ifade etti. İki çocuk annesi Türkan Kayış'ın eşi Oğuz Kayış ise fatura ödemek için evden ayrılan eşini kazada kaybetmenin acısını yaşadığını anlattı.