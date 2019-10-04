Ata’nın gelişi fotoğraf sergisiyle kutlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

ATATÜRK'ÜN Ankara'ya gelişine dair çok özel fotoğraflar Seymen ve Bacıeren gösterileri eşliğinde ANKAmall'da sergileniyor. Ankara Kulübü Derneği işbirliği ile 1 Ekim'de ANKAmall'da kapılarını açan, Atatürk'ün Ankara'ya gelişini ve Ankara Seymenleri'nin Ulu Önder'i karşılamalarını konu alan fotoğraf sergisi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Küçük büyük herkesin dikkatini çeken serginin açılışı, Seymen ve Bacıeren gösterileri eşliğinde gerçekleşti. 27 Aralık 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin tek orijinal fotoğrafının da yer aldığı sergi, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı.