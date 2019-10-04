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Genç sporculara büyük destek

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Genç sporculara büyük destek
LISELERARASI Dünya Şampiyonası'nda başarılı olan genç sporcuları Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok makamında ağırladı. İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ve Liselerarası Dünya Şampiyonası Oryantiring branşında Türkiye şampiyonu, Dünya 11.'si, Okullar arası Ragbi Müsabakalarında Kız Takımı Türkiye 3., erkek takımı Türkiye 4., Okullar arası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası bilek güreşinde Türkiye 5.'si olan sporcuları tebrik eden Başkan Turgut Altınok başarılarının devamını diledi.
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Genç sporculara büyük destek
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